Forie’de günün ihracat fırsatları

Her gün binlerce dolarlık ihracat fırsatlarını Türk iş dünyasına taşıyan TurkishExporter; gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi 43 ana sektör ve 578 alt sektördeki firmalar için kapılarını aralıyor. Bu büyük fırsatlardan bazıları ise Forie mobil ihracat uygulamasında demo/basic hesap kullanıcılarına sunuluyor.

Forie uygulaması, IOS ve Android mağazalarından kolayca indirilebilir. Uygulama içinde şirket bilgilerinizi doğru bir şekilde girdiğinizde demo/basic üyelik hakkı kazanırsınız ve ilk kullanımınızda size 10 kredi sağlar.

Ayrıca, Forie'de bulunan ilanlar dışında yer alan tüm ilanlardan birini seçerek, size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

- ABD’li müteahhit, seramik fayanslar ithal etmek istiyor,



- Afganistan, 5000 ton üre gübresi satın alacak,



- İngiltere, ev temizlik kimyasalları ithal etmek istiyor,



- Mısır, rulo sac levhalar ithal edecek,



- Gürcistan, mutfak sandalyeleri konteyner bazında satın alacak,



- Türk müşteri bulgur öğütme makineleri talep ediyor,



- Umman, cıvata imalat makineleri satın almak istiyor,



- Bolivya, Ekskavatör satın almak istiyor,



- Kosova, Demir-çelik boru profil testere tezgahı satın alacak,



- Almanya, Alüminyum çamaşır kurutmalık satın alacak.



Yukarıda yer alan ilanlara şu adresten göz atabilirsiniz.