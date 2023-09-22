Forie’de günün ihracat fırsatları

Anlık yayınlanan binlerce dolarlık ihracat talepleri ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara büyük ölçüde iş hacmi ve fırsat yaratan TurkishExporter, global markası Forie’nin mobil uygulamasında sunmuş olduğu demo/ basic üyelikle Türk ihracatçı firmalara ve ihracat yapmak isteyen firmalara bu büyük fırsatlara erişim hakkı sunuyor.

Forie e-ihracat uygulamasını, IOS ve Android mağazalarından kolayca indirilebilirsiniz.

Ayrıca, Forie'de bulunan tüm ilanlar kısmından bir ilan seçerek, demo/basic üyeliğiniz onaylandığında size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

22 Eylül İhracat Fırsatları:

· Pakistan, Endüstriyel otomasyon malzemeleri talep ediyor,

· Kuveyt, PE boru bağlantı parçaları ithal edecek,

· Etiyopya, Dalgıç pompalar talep ediyor,

· İspanya, Kağıt bardaklar ithal etmek istiyor,

· Filipinler, Elektrik dağıtım panosu satın alacak,

· BAE, Mısır Nişastası 500 ton/ay satın alacak,

· Kenya, Mutfak dolapları ithal etmek istiyor,

· Bulgaristan, Fındık ithal etmek istiyor,

· Cibuti, Süt tozu ithal etmek istiyor,

· Hırvatistan, PVC sandviç panel ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını şu adresten inceleyebilirsiniz.