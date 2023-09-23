Forie’de günün ihracat fırsatları

Her gün binlerce dolar değerinde ihracat fırsatlarını Türk iş dünyasına taşıyan TurkishExporter; gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi 43 ana sektör ve 578 alt sektördeki firmalar için hizmet veriyor. Bu büyük fırsatlardan bazıları ise Forie mobil ihracat uygulamasında demo/basic hesap kullanıcılarına sunuluyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını, IOS ve Android mağazalarından kolayca indirilebilirsiniz. Uygulama içinde firma bilgilerinizi doğru bir şekilde girdiğinizde demo/basic üyelik hakkı kazanırsınız ve ilk kullanımınızda size 10 kredi sağlar.

Ayrıca, Forie'de bulunan tüm ilanlar kısmından bir ilan seçerek, size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

Türk firma, seramik yer ve duvar fayansları ihraç etmek istiyor,

Kazakistan, tarım ürünleri DAP ve FCA olarak ihraç etmek istiyor,

Türk firma, beton santralleri ve makineleri ihraç etmek istiyor,

Mısır, kalsiyum karbonat ihraç etmek istiyor,

Ürdün, taze sebze ve meyve ihraç etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını şu adresten inceleyebilirsiniz.