Forie’de günün ihracat fırsatları

TurkishExporter; gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi toplamda 43 ana sektör ve 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalara, her gün binlerce dolar değerinde ihracat fırsatları sunuyor. İşte bu büyük fırsatlardan bazıları, Forie mobil ihracat uygulamasının demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuluyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını, IOS ve Android mağazalarından kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içerisinde firmanızın bilgilerini doğru bir şekilde girdiğinizde, demo veya basic üyelikle birlikte size 10 kredi verilecektir.

Ayrıca, Forie'de yer alan tüm ilanlar kısmına ulaşabilir ve size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

- Suudi Arabistan, paslanmaz çelik sac ithal etmek istiyor,

- İsrail, fast food ambalajları talep ediyor

- Rusya, Backhoe loader ithal etmek istiyor,

- Kosova, oto şampuanları ithal edecek,

- Libya, OPP ambalaj filmleri talep ediyor,

- Irak, yakıt zenginleştirici katkılar ithal etmek istiyor,

- Özbekistan, mobilya boyaları ithal etmek istiyor,

- Tunus, anahtarlık ürettirmek istiyor,

- İspanya, ortopedik malzemeler ithal etmek istiyor,

- Fransa, kombine biçer döver satın almak istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını şu adresten inceleyebilirsiniz.