Forie’de günün ihracat fırsatları

TurkishExporter; gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi toplamda 43 ana sektör ve 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalara her gün binlerce dolar değerinde ihracat fırsatları sunmaya devam ediyor. Bu büyük fırsatlardan bazıları, Forie mobil ihracat uygulamasının demo/basic hesap kullanıcılarına sunuluyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını, IOS ve Android mağazalarından kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içerisinde firmanızın bilgilerini doğru bir şekilde girdiğinizde, demo veya basic üyeliğinizle size 10 kredi verilecektir.

Ayrıca, Forie'de yer alan tüm ilanlar kısmına göz atabilir ve size verilen 10 krediyi kullanarak alıcı firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

· İsrail, su şişleme hattı satın alacak, (GTİP Kodu: 84-Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları)

· Arnavutluk, granit silim parlatma makinesi talep ediyor

· Ürdün, bisküvi ithal etmek istiyor, (GTIP: 1905 - Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin)

· İspanya, ütü masaları düzenli ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 7323- Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı; demir veya çelik yünü; demir veya çelikten sünger ve temizleme ve parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri)

· Kanada, saten pamuklu kumaş ithal etmek istiyor,

· Hong Kong, peluş büyük oyuncaklar ithal etmek istiyor, (GTIP Kodu: 95-Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarları)

· Bulgaristanlı yapı market, ahşap katlanır merdiven ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 940360-Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları – Diğer ahşap mobilyalar)

· Kosova, çift köşe PVC kaynak makinesi satın almak istiyor,

· Ukrayna, kalsiyum hipoklorit ithal etmek istiyor, (GTIP Kodu: 2828- Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler)

· Tanzanya, ayakkabı ve kemer ithal etmek istiyor. (Ayakkabı GTİP Kodu: 6403 –Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar. Kemer GTİP Kodu: 4203-Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuarı

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