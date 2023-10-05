Forie’de günün ihracat fırsatları

TurkishExporter; 43 ana sektör ve 578 alt sektör olmak üzere, her gün binlerce dolar değerinde ihracat fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Bu büyük fırsatlardan bazıları, Forie mobil ihracat uygulamasının demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuluyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını, IOS ve Android mağazalarından kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızın bilgilerini doğru bir şekilde girdiğinizde, demo veya basic üyelikle birlikte size 10 kredi verilecektir. Ayrıca, Forie'deki tüm ilanlara adresinden erişebilir ve hesabınıza tanımlanan 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

Günün İhracat Fırsatları:

· Fransa, gıda takviyeleri ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 2106- Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları)

· Romanya, 2 ad 110/33 kV 100 MVA trafo satın alacak, (GTİP Kodu: 8504- Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler)

· BAE, alçıpan levha ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 6809- Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya: Levhalar, plakalar, panolar, karolar ve benzerleri (tezyin edilmemiş))

· Cezayir, kurşun asitli akü ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 850720- Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın)): -Kurşun-asitli diğer akümülatörler: --Sıvı elektrolitle çalışanlar)

· Fransa, ayakkabı ve hazır giyim talep ediyor, (GTİP Kodu: 64- Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı / GTİP Kodu: 62-Örülmemiş veya kroşe olmayan giyim eşyası ve aksesuarı)

· Gürcistan, toptan beşeri ilaçlar ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 30- Eczacılık ürünleri)

· Fransa, makyaj çantaları ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 4202- Sandıklar, bavullar, valizler, makyaj valizleri, evrak-iş çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca mahfazaları ve benzeri mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları, izole edilmiş yiyecek veya içecek torbaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, el çantaları, erzak çantaları, portföyler, para keseleri, harita ve kimlik mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları, pudra-baharat-barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar: -Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar.)

· Rusya, bebek giyim ürünleri ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 6111- Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı (örme veya kroşe))

· Etiyopya, pastacılık katkı maddeleri ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 19- Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri)

· Malavi, medikal gaz sistemi satın almak istiyor.

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