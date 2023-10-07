Forie’de günün ihracat fırsatları

Türk iş dünyasına her gün binlerce dolar değerinde ihracat fırsatları sunan TurkishExporter, gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi 43 ana sektör ve 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalara hizmet veriyor. Bu büyük fırsatlardan bazıları ise Forie'nin mobil ihracat uygulamasında demo ve basic hesap kullanıcılarına sunulmaktadır.

Forie mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalarından kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içerisinde doğru şekilde firma bilgilerinizi girdiğinizde, demo veya basic üyelik hakkı kazanacak ve ilk kullanımınızda 10 kredi verilecektir.

Ayrıca, Forie'de yer alan tüm ilanlar adresinden inceleyerek, size sağlanan 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurabilirsiniz.

Bugünün ihracat fırsatları:

- Somali, hastane gaz sistemleri talep ediyor, (GTİP Kodu: 9018 – Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar)

- Mısır, katlanır balkon camları contaları ithal edecek,

- Katar, spagetti ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 1902 – Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)

- Tunus, tavuk mezbaha tesisi anahtar teslim kurulum istiyor,

- Kenya, PP boru ve fitting ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 7307 – Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları)

- BAE, tavukçuluk ekipmanları ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 8436: Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makine ve cihazlar; kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makine ve cihazları)

- İspanya, ipek eşarplar ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 6214 – Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya)

- Sırbistan, epilasyon mendilleri ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 330499 – Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları: -- Diğerleri)

- Suudi Arabistan, euro ahşap palet ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 441520 – Paletler, palet sandıklar ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar)

- Peru, medikal gaz ve hava sistemleri talep ediyor. (GTİP Kodu: 9020 – Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç)

Yukarıda yer alan ilanlara ve daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz.