Forie'de günün ihracat fırsatları

Türk iş dünyasına her gün binlerce dolar değerinde ihracat fırsatları sunan TurkishExporter; gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi 43 ana sektör ve 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalara hizmet veriyor, büyük potansiyel fırsatları sunuyor. Bu büyük fırsatlardan bazıları, Forie'nin mobil ihracat uygulamasında demo ve basic hesap kullanıcılarına sunulmaktadır.

Forie mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalarından kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde doğru firmanızı kaydettiğinizde, demo veya temel üyelik kazanacak ve ilk kullanımınızda 10 kredi hediye edilecektir.

Ayrıca, tüm ilanları Forie web sitesinin adresinden inceleyerek, size verilen 10 kredi ile potansiyel alıcı firmalarla iletişim kurabilirsiniz.

Bugünün ihracat fırsatları:

· Rusya, otomotiv aksesuarları ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 8708- 8701 ila 8705 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarları)

· Kuveyt, iç giyim ürünleri ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 6109- Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme veya kroşe))

· Etiyopya, yapay mermer imalat hattı talep ediyor ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 6802- Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar ve mamulleri; tabii taşlardan mozaik için küp şeklinde taşlar ve benzerleri; tabii taşlardan suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar)

· Ürdün, gojiberi kurt üzümü ithal etmek istiyor, (GTİP Kodu: 0806- Üzümler (taze veya kurutulmuş)

· Cezayir, deve dikeni tohumu ithal etmek istiyor. (GTİP Kodu: 12- Yağlı tohum ve meyveler, muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem)

Yukarıda yer alan ilanlara ve daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz.