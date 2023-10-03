Forie’de günün ihracat fırsatları yayınlandı

TurkishExporter, her gün onlarca ihracat fırsatını Türk üreticiler ve tedarikçiler için yayınlamaya devam ediyor. Bu fırsatlardan bazıları da TurkishExporter’ın global markası Forie mobil ihracat uygulamasında demo/basic hesap kullanıcılarına sunuluyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android marketlerden kolayca indirebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaparken firma bilgilerinizi eksiksiz ve doğru girdiğinizde, sistem demo/basic üyeliğinizde size 10 kredi tanımlayacak.

Forie’de yer alan tüm ilanlar kısmından size uygun fırsatları keşfedebilir, tanımlanan 10 kredi ile alıcı şirketlerle iletişime geçebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

- İzlanda, çelik konstrüksiyon ve duvar kaplamalar talep ediyor, (GTİP: 7308- Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri.

- Kuveyt, alüminyum kapı ve pencereler talep ediyor, (GTİP: 761010- Alüminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış alüminyum saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri): Kapılar, pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri ile kapı eşikleri)

- Fas, hastaneler için ofis mobilyaları talep ediyor, (GTİP: 94- Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar)

- İngiltere, hızlı hidrolik kaplinler ithal etmek istiyor,

- İsveç, mağaza raf sistemleri ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanlara ve daha fazlasına buradan ulaşabilirsiniz.