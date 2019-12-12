Fransa, Fas ve İspanya'ya ihracatta rekor artış

12 Aralık 2019

Selçuk ALTUN



Geçmişi 1940 yılına dayanan ve Türkiye'deki en eski birliklerden biri olan Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB), ihracat performansı hızlı bir şekilde artıyor. Kasım sonu itibariyle 12 aylık ihracatı yüzde 9,2 artışla 13,5 milyar dolara çıkaran birliğin özellikle Fransa, Fas ve İspanya’ya yaptığı ihracattaki artış hızı dikkat çekiyor. Söz konusu ayda, "kimya mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri" kaleminde yaşanan artış, bu 3 ülkeye ihracatın rekor düzeyde artmasını sağladı.

AKİB'den verilen bilgiye göre; birlikten kasım ayı sonu itibariyle son 12 aylık dönemde Fas'a yapılan ihracat 9.1 milyon dolardan yüzde 212 artış göstererek 28.5 milyon dolara çıktı. Artış, bu ülkeye daha önce yapılmayan "kimya mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri" kategorisindeki 18.3 milyon dolarlık ihracat kaleminden geldi. Fransa'ya yapılan ihracat ise 13.8 milyon dolardan yüzde 303 artışla 55.6 milyon dolara çıktı. Artış, yine aynı şekilde bu ülkeye daha önce yapılmayan "kimya mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri" kategorisindeki 44.1 milyon dolarlık ihracattan sağlandı. İspanya'ya ihracat ise 43 milyon dolardan yüzde 66 artışla 72 milyon dolara çıktı. İhracattaki artış, daha önce 13.8 milyon dolar olan "kimya mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri" kaleminin 52.5 milyon dolara çıkmasından kaynaklandı.

Türkiye geneline baktığımızda ise, bu 3 ülkeye yapılan ihracatta ciddi bir artış olmadığı görülüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kasım ayında İspanya'ya ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7.5 düşüşle 628 milyon dolara gerilemiş durumda. Fransa'ya ihracat yüzde 5.8 artış ile 635 milyon dolar olurken, Fas'a ihracat yüzde 6.1'lik artışla 206 milyon dolara çıktı.

AKİB'den en fazla ihracat Irak, Rusya ve Mısır'a

Birliğin bölgesel ihracat performansını değerlendiren AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illerinde faaliyet gösteren 8 ihracatçı birliğin çatı kuruluşu olduklarını hatırlatarak, "Birliğimiz, Kasım ayında 1 milyar 219 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. AKİB olarak ocak-kasım dönemindeki ihracatımız yüzde 8,5 oranında artarak 12 milyar 172 milyon dolara yükseldi. Kasım sonu itibariyle 12 aylık ihracat performansımız ise 13 milyar doları geçti. 2020 için ihracat hedefimiz de 15.2 milyar dolar" dedi.

Kasım ayında ihracat yapılan ülkeleri ele alan Başkan Hayri Uğur, "Tüm kısıtlamalara ve korumacı tedbirlere rağmen kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak oldu. Bu dönemde Irak'ta yüzde 8,3 artış yakaladık ve 132 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Irak'ı 94 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 85 milyon dolarla Mısır izledi" diye konuştu.

Lider sektör kimyevi maddeler

Türk ihracatçısının dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları ile küresel arenadaki pozisyonunu daha iyi noktalara taşıdığını vurgulayan Başkan Uğur, AKİB’in 11 aylık sektörel ihracatını şöyle değerlendirdi: "Ocak-Kasım döneminde Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 4 milyar 597 milyon dolar, Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 3 milyar dolar, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 1 milyar 41 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 958,4 milyon dolar, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 861 milyon dolar, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 776 milyon dolar, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 320 milyon dolar, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 265 milyon dolar ihracat performansı sergiledi. Türkiye ihracatı ilk 11 ayda yüzde 1,77 artarken, AKİB olarak ihracatımızı yüzde 8,5 oranında artırma başarısı gösterdik."

Avokado ihracatı 35 kat artarak 1.1 milyon dolar oldu

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Çukurova topraklarında son yıllarda tropikal meyvelerin üretiminin yaygınlaştığını ve dünya pazarlarına ihraç ettiklerini aktardı.

Akdeniz ikliminin tropikal meyve üretimine elverişli olduğunu, bu alanda avokado, mango ve pitayada başarılı sonuçlar elde eden üreticilerin sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Başkan Uğur, "Türkiye genelindeki yaş meyve sebze ihracatının yüzde 47’sinin, narenciye ihracatının da yüzde 79’unun gerçekleştirildiği Akdeniz bölgemizde avokado, mango ve pitaya başta olmak üzere tropikal meyve ihracatımız gözle görülür şekilde yükselmeye başladı. 2015 yılında 31 bin dolar olan avokado ihracatımız bu yılın 11 ayında 1 milyon 100 bin dolara yükseldi. Bir başka değişle, bu meyvedeki ihracat performansımızı 35 kat artırdık. Yine tropikal meyvelerden olan mango ve pitayada yok denecek kadar olan ihracatımız 16 bin dolar seviyelerine geldi. Tropikal meyve üretiminin bölgemizde hızla yaygınlaşacağını, buna bağlı olarak ihracatımızı çeşitlendireceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin avokadoda en büyük 4 pazarının Rusya, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan olduğuna işaret eden Uğur, “Maldivlerden Seyşel Adaları’na kadar 30 ülkeye Türkiye’den avokado gönderiyoruz" dedi.