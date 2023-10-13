Fransa, porselen kupa satın almak istiyor

Oldukça gelişmiş ekonomiye sahip Fransa’da faaliyet gösteren firmadan bir alım ilanı, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. İlanlarında Türk porselen kupa üreticileriyle görüşmek istediğini söyleyen Fransız firma, birçok bilindik şirketle çalışıyor ve müşterilerine yaratıcı ve kişiselleştirilmiş ürünlerle üretimden teslimata kadar olan süreçte hizmet veriyor. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

Rakamlarla Fransa

811,68 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 6.büyük ithalatçı ülkesi olan Fransa, Türkiye’den 10,98 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Fransa’nın en büyük tedarikçileri sırasıyla Almanya ve Çin iken, Türkiye 13.sırada yer alıyor.

GTİP Kodu 691110 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 691110 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 691110- Sofra ve mutfak eşyası. Bir üst kategorisi GTİP Kodu: 6911- Porselenden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası.