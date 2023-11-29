Fransa, raf üreticileri arıyor

Fransa’da bahçe mobilyaları, barbekü, bahçe yatağı, şezlong, sandalye, çocuk yatağı, sehpa ve çalışma masası gibi ürünlerin satışını yapan e-ticaret firması, Türkiye pazarına açılmayı istiyor.

Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla depolama alanları için Türkiye’den raf ithal edeceğini duyuran firma, ilgili ihracatçılarla iletişime geçmeyi bekliyor. Fransa’dan gelen bu fırsatı görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler.

Fransa pazarına ulaşmanın kolay yolu

Kanada pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Kanada’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Endüstriyel ürünler – raf ve depolama sektöründe ithalatçı şirketler listesi

Türk üreticiler ve ihracatçılar için önemli bir ticaret kaynağı olan “Forie DataBank”, ihracatı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Bu platform sayesinde, Türk üreticiler ve ihracatçılar, her gün güncellenen bilgilere erişim sağlıyor.

“Forie DataBank”, endüstriyel ürünler – raf ve depolama sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı firmaların iletişim bilgilerini içeriyor ve bu sayede Türk üreticiler ve ihracatçılar, yeni iş fırsatlarına ulaşabiliyorlar. İthalatçılar, toptancılar veya mağaza zincirleri gibi farklı ürün kategorilerindeki potansiyel müşterilere bu linkten ulaşabilirsiniz.