Fransa'dan elektrik panosu talebi

811,68 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 6.büyük ithalatçı ülkesi olan Fransa, Türkiye’den 10,98 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Fransa’nın en büyük tedarikçileri sırasıyla Almanya ve Çin iken, Türkiye 13.sırada yer alıyor.

Bugün TurkishExporter’a talep bırakan Fransa’daki üretici ve ithalatçı firma, Türkiye’den üretimlerinde kullanmak üzere elektrik panoları ithal edecek. Hem üretim hem ithalat ve ihracat yapan bu Fransız firması birçok sektörün zaruri ihtiyacı için hafif ticari araçların iç mekanlarını ideal sıcaklıkta tutmak için soğutma ve izotermal çözümler sunuyor.

Fas’tan yazan bu ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.