Fransa’dan yüksek miktarlı alım: eşarp

Ülkemizden en çok motorlu kara taşıtları, nükleer reaktörler ve giyim eşyaları/aksesuarları ürün gruplarında ithalat gerçekleştiren Fransa’dan gelen bir alım ilanı bugün TurkishExporter’da yayınlandı. Fransa merkezli firma bir ilan bırakarak Türkiye’den yüksek siparişlerle eşarp ithal edeceğini yazdı. İlanda yer alan firma ile iletişime geçebilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil uygulamasından demo hesap açmanız gerekiyor. Eğer eşarp üreticisi veya tedarikçisi iseniz, Forie destek ekibi bu ilanı görebilmeniz için erişim hakkı sağlıyor.

Giyim sektöründe hazır ithalatçı şirketler listesi

Türk giyim sektöründe faaliyet gösteren üreticiler ile ihracatçılar için, yeni bir ticari kaynak olan "Forie DataBank," yayına başladı. Bu platform, günlük olarak güncellenen ülke bilgileriyle giyim sektörü eşarp ürün grubundaki ithalatçı firmaların, toptancıların ve mağaza şirketlerin iletişim bilgilerini içeriyor. Giyim sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı firmalara buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer bu kaynakta aradığınız sektör ile ilgili veriler henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter/Forie kurumsal müşteri temsilcileri size yardımcı olacaktır. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesiyseniz, temsilcinizden GTIP/HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 6214 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 6214 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 6214 – Şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya.