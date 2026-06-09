Fransa'ya 5 ayda 4 milyar doları aşan ihracat

Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkiler güçlenmeye devam ediyor. Ticaret, yatırım, finans ve sanayi alanlarında artan iş birliği, ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye, 2026 yılının ilk beş ayında Fransa’ya gerçekleştirdiği ihracatta tarihi bir rekora imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’nin Fransa’ya ihracatı ocak-mayıs döneminde 4 milyar 340,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Fransa’ya yapılan dış satımda tüm zamanların en yüksek ilk beş aylık performansı kaydedildi.

İhracat yüzde 4,9 arttı

Geçen yılın aynı döneminde Fransa’ya 4 milyar 138,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Bu yılın ilk beş ayında ise ihracat yüzde 4,9 artış göstererek yeni bir rekora ulaştı.

Fransa, Türkiye’nin en büyük pazarları arasında yer aldı

Ocak-mayıs döneminde Fransa, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı altıncı ülke oldu. Avrupa pazarındaki güçlü konumunu koruyan Fransa, Türk ihracatçıları için stratejik önemini sürdürdü.

Almanya ilk sırada yer aldı

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya 8,3 milyar dolarla ilk sırada bulunurken, ABD ve Birleşik Krallık 5,7 milyar dolar, İtalya 5,6 milyar dolar ve İspanya 4,5 milyar dolarlık dış satımla öne çıktı.

Otomotiv sektörü açık ara lider oldu

Fransa’ya yapılan ihracatta en büyük payı otomotiv endüstrisi aldı. Sektörün ihracatı yılın ilk beş ayında 2 milyar 138 milyon doları aşarak toplam ihracatın yaklaşık yarısını oluşturdu.

Hazır giyim ve kimya sektörleri takip etti

Otomotiv sektörünün ardından 321,8 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 308,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 292,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü sıralandı. Demir ve demir dışı metaller sektörü ise 276,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracat artışında da otomotiv öne çıktı

Fransa’ya ihracatını en fazla artıran sektör yine otomotiv oldu. Sektörün dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre 297,7 milyon dolar yükseldi. Artışta gemi, yat ve hizmetleri ile demir ve demir dışı metaller sektörleri de dikkat çekti.

Gemi ve yat sektörü güçlü performans gösterdi

Yılın ilk beş ayında Fransa’ya gemi, yat ve hizmetleri sektöründen 69,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 112,5 milyon dolar, madencilik ürünleri sektörü ise 60,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

İhracatın lokomotifi İstanbul ve Bursa oldu

İller bazında değerlendirildiğinde Fransa’ya en fazla ihracat İstanbul ve Bursa’dan yapıldı. Her iki şehir yaklaşık 1,1 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken, Kocaeli 586,2 milyon dolar, Sakarya 374,7 milyon dolar ve İzmir 197,4 milyon dolarlık ihracatla öne çıkan diğer iller oldu.

Hedef 2030’da 30 milyar dolarlık ticaret hacmi

Türkiye ve Fransa, ekonomik ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2030 yılına kadar 30 milyar dolara çıkarılması planlanırken, Gümrük Birliği’nin sağladığı entegrasyonun bu hedefe ulaşmada önemli rol oynaması bekleniyor.