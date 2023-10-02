Fransız firma, Türkiye’den mezbaha ekipmanları satın almak istiyor

811,68 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Fransa’dan bir alım talebi bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Fransa’da faaliyet gösteren firma, 2 adet koyun ve sığır için kesim hattı ithal edeceğini yazdı. Domuz eti için endüstriyel mezbahalarını yeniden diktiklerini söyleyen firma, bütün domuz eti makinelerini helal kesim için değiştireceklerini ekledi. İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Fransa pazarı ihracat araştırması

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için Fransa pazarına yönelik yeni bir ticari bilgi kaynağı, "Forie Databank" adıyla kullanıma sunuldu. Bu platform, Fransa'da ihracat yapmak isteyenler için değerli bir kaynak sunuyor. Sektör ayrımı yapmaksızın, Fransa'daki ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında bilgi edinmek isteyenler, buraya göz atabilirler. Forie DataBank’ta üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de temsilcinizden talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 84 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 84 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 84 –Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihaz ve aletler; bunların aksam ve parçaları