Fransız Firma, Türkiye'den porselen takım ithal etmek istiyor

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10,2 milyar dolar ihracat

Dünya Ticaret Örgütü’nden elde edilen verilere göre 2022 yılında porselen veya çiniden yapılan eşya kategorisinde küresel ölçekte 10,2 milyar dolar ihracat yapıldı. Sektörel bazda hazırlanan ihracat listesinde Çin 8,1 milyar dolarla zirveye oturdu.

Türkiye, söz konusu sektörde 158 milyon dolarla 4. Sırada yer aldı. Sektörün en başarılı olduğu pazar 17,7 milyon dolarla Almanya oldu.

Türkiye 4. sırada yer aldı

Fransa, 2022 yılında toplam 196 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. Türkiye 9,4 milyon dolarlık ihracatla Fransa’nın ithalat listesinde 4. Sırada yer almayı başardı.