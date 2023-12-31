Fransız ithalatçı, LED altıgen restoran aydınlatmaları satın alacak

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Fransa’dan gelen bir ithalat ilanını yayınladı.

Bu kapsamda Fransa’da dijital pazarlama, iş geliştirme gibi hizmetler veren bir firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a ilan bırakarak, Türk ihracatçılardan LED altıgen restoran aydınlatmaları satın alacağını belirtti.

Yayınladığı ilanda istediği ürünün özelliklerinden ayrıntılı bir şekilde bahseden Fransız ithalatçıyla iletişim kurmak için Forie ihracat uygulamasını indirip basic hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilirler.

Fransa pazarına ulaşmanın kolay yolu

Fransa pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Fransa’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.