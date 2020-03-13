“Fuarlar iptal birebir tanıtımlara yoğunlaştık”

13 Mart 2020

Mersin - Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), 2020 yılına hızlı girdi. AKAMİB, yılın ilk iki ayında yüzde 4,2 artışla 120 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, birliğin ihracatında yüzde 61 ile en yüksek payı alan mobilya ürün grubunun ihracatı yüzde 10,5 artışla 78 milyon dolara ulaştı. İki aylık dönemde yüzde 94,5 ile en yüksek artışın yaşandığı Kereste-Sandık-Kafes-Palet ürün grubunun ihracatı ise 18 milyon dolar oldu. Yılın ilk iki ayında AKAMİB üyelerinin en fazla ihracatı 30 milyon dolarla Irak, 9 milyon dolarla Almanya ve 8 milyon dolarla İsrail’e gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kılıçer, Son ilişkilerin geliştiği Libya ile de ihracat artış oranının yüzde 47 olduğunu dile getirdi.

“Birebir görüşmelerle tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz”

Çin Halk Cumhuriyeti’nde başlayan ve tüm dünyaya yayılan korona salgının başta fuarlar olmak üzere uluslararası birçok etkinliğin iptal edilmesine ve tanıtım çalışmalarını olumsuz etkilenmesine neden olduğunu dile getiren AKAMİB Başkan Kılıçer, “Salgının bir süre daha devam etmesi, dünya ticaretinde sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Hemen hemen tüm uluslararası fuarlar iptal edildi. Yeni pazarlar bulmanın yanında mevcut pazarları korumak için de aşırı gayret gerekiyor. Çünkü bizim bekleyecek lüksümüz yok. İhracatı artırmak için hedef pazarlara fuarlar yoluyla ulaşamasak da birebir görüşmelerle tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Hatay, Adana ve Mersin’de 3 yeni URGE projesi hayata geçirilecek

İhracatı artırmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, “Hatay, Adana ve Mersin’de olmak üzere 3 yeni URGE projesini hayata geçireceğiz. URGE projelerimizle başta mobilya, kereste ve palet üreticileri olmak üzere; KOBİ’lerimizi dış pazarlarla tanıştırarak, sayıları her geçen gün artan ihracatçı ordusuna katılmasını sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.