GAİB Başkanı Celal Kadooğlu: Ortadoğu’ya ihracatta navlun ücretleri 4-5 kat arttı
GAİB Başkanı Celal Kadooğlu, İran’a yönelik saldırıların bölgesel ticari dengeler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini ifade ederek, “Yük taşıma ücretlerinin yanı sıra yükleme ve boşaltma bedelleri, liman hizmetleri, sigorta primleri ve risk farkları ciddi oranlarda yükseldi. Özellikle savaş riski gerekçesiyle uygulanan ek primler ve teminat maliyetleri, toplam lojistik giderlerini katladı. Bu artışların kısa sürede 4-5 kat seviyesine ulaşması, ihracat planlamasını öngörülemez hale getiriyor” değerlendirmesinde bulundu.
İran’a yönelik saldırıların ardından Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim, bölgeyle ticaret yapan ihracatçıların lojistik maliyetlerini sert şekilde yükseltti.
Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölgedeki çatışmaların yalnızca siyasi değil ticari dengeler üzerinde de ciddi etkiler yarattığını söyledi.
Kadooğlu, taşıma ücretlerindeki artışın sadece navlunla sınırlı kalmadığını belirterek yükleme ve boşaltma bedelleri, liman hizmetleri, sigorta primleri ve savaş riski nedeniyle uygulanan ek teminatların da lojistik maliyetlerini ciddi biçimde yükselttiğini vurguladı.
Rekabet gücü zayıflıyor
Artan maliyetlerin ihracatçıların kârlılığını doğrudan erittiğine dikkat çeken Kadooğlu, bu maliyetlerin fiyatlara yansıtılması durumunda ise hedef pazarlarda rekabet gücünün zayıfladığını ve sipariş akışının yavaşladığını ifade etti. Bu durumun yalnızca maliyet baskısı yaratmadığını, aynı zamanda pazar kaybı riskini de beraberinde getirdiğini kaydetti.
“Lojistik zinciri krizlerde sağlıklı işlemeli”
Navlun piyasasında yaşanan sert dalgalanmaların ticaretin sürdürülebilirliği açısından dikkatle ele alınması gerektiğini belirten Kadooğlu, kriz dönemlerinde lojistik zincirinin sağlıklı işlemesinin tedarik güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.
Kadooğlu, iş dünyasının panik havası oluşturacak tutumlardan kaçınmasının önemine işaret ederek Türkiye’nin güçlü kurumsal kapasitesi sayesinde bu tür krizleri yönetme tecrübesine sahip olduğunu söyledi. Bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı istikrarın sağlanmasının hem insani hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.