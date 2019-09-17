GAİB, İhracatın Yıldızları’nı ödüllendirdi

17 Eylül 2019

M. Tekin ÇİÇEK - Gaziantep

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, törende yaptığı konuşmada, ödül alan firmaları kutlarken, ihracatçıların finansman sorununun çözülmesini istedi. Kileci, Irak’a yapılan ihracatın kan kaybettiğini de belirtirken, “Irak’taki pazar kaybı ihracatçıyı kaygılandırıyor” dedi. GAİB tarafından Gaziayntep’te bir otelde düzenlenen İhracatın Yıldızları 2018 Ödül Töreni büyük ilgi gördü.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı İsmail Gülle, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Gaziantep Sanayi Odası Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Akıncı, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilçe belediye başkanları ve ticaret sanayi odaları başkanların yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve ihracatçılar katıldı.

“Bölgemiz ihracat merkezi haline geldi”

Gaziantep ve bölge ihracatıyla ilgili konuşan Kileci, “Bölgemizden Bugün 190 ülkeye ihracat yapılıyor. Gaziantep, 2018 yılında yaptığı yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’de en fazla ihracat yapan 6. il konumunda bulunuyor. 2019 yılının ilk 8 aylık döneminde; Gaziantep’ten yapılan ihracat yüzde 9 artışla 4.8 milyar dolar oldu. Gaziantep’te ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 150’dir. Bölgemizden yapılan ihracat ise yüzde 5.5 artışla 5.7 milyar dolar olmuştur” diye konuştu.

İhracatçıların sıkıntılarına da dikkat çeken Kileci, özellikle finansman maliyetlerinin yüksekliğinden şikayetçi oldu. Öte yandan Irak’ın bölge için hayati bir pazar olduğunu söyleyen Kileci, bu pazarda son dönemde gelişen olaylar, Güneydoğu ihracatçısının en büyük kaygısı olduğunu söyledi.

Gülle: İsteyince yapamayacağımız hiçbir şey yok

Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, törendeki konuşmasında şunları söyledi: “Buradan çok güzel bir manzara görünüyor. Heyecanlanmamak mümkün değil. Gaziantep’te heyecan, istek, tutku başarı, arzu var. İsteyince yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki kararlı olalım. Gaziantep’te bütün bunların fazlası var. Bu birlikteliği sağlayan sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bunun neticesini biz ülkeye fayda, ihracat, katma değe, istihdam olarak görüyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna, ihracatçılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti: “Gaziantep ihracatını7 milyarların üzerine çıkmış durumda. Biz Ticaret Bakanlığı ve hükümet olarak sizlerin ne zor şartlarda mücadele etiğinizin bilincindeyiz. Gaziantep 6. sıra bu sayıyı daha da artırmamamız lazım bunun için hep beraber çalışmak zorundayız."