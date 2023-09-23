Ganalı ithalatçı, kapı almak için İstanbul'a gelecek

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana’dan bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’da yapı ve inşaat sektörünün bir alt kalem ürünü olan kapı için bir ihracat fırsatı yayınlandı.

Yayınlanan alım ilanında Batı Afrika ülkesi olan Gana’da medikal ve sağlık ürünleri sektöründe hemen hemen her ürünün tedariğini sağlayan firma, Türkiye’den kapı ithal etmek için Türk kapı üretici firmaları ile görüşmek istediğini yazdı.

Alım ilanın detayında Türk kapı üreticileri ile görüşmeye Eylül’ün son haftası metropol şehir İstanbul’a geleceğini yazan Gana’daki ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız basic/demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Medikal ve sağlık ürünleri sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Medikal ve sağlık ürünleri sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı.

Romanya, Hollanda, İtalya, Yunanistan, Hırvatistan ve 25 ülkedeki ithalatçı firmalarının ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Medikal ve sağlık ürünleri sektöründe ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.