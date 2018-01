Ganalı müşteri yapı malzemeleri ithal etmek istiyor

22 Ocak 2018

Gana’dan iletişime geçen bir müşteri, yapı malzemeleri, pencereler, kapılar, hazır mutfaklar vb. iç mimari ürünleri konularında tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Building finishing materials to export from Turkey to Ghana

Dear All,

I would like to contact companies who deal in building finishing products such as

glazed windows, doors, kitchen cabinets, wall dropes etc.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/382206_building-finishing-materials-to-export-from-turkey-to-ghana

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

