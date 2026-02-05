Gaziantep ihracatına Suriye dopingi
TİM verileri ile GAİB, GTO ve GSO başkanlarının değerlendirmelerine göre, 2026 Ocak ayında ihracatı yıllık bazda yüzde 4 gerileyen Gaziantep, Suriye pazarındaki artış sayesinde bölgesel ticarette yeniden canlanma sinyali verdi.
Güneş DOĞDU SOYLU
2025 yılını 10 milyar doların üzerinde ihracatla kapatan Gaziantep’te, 2026 Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 4 düşüşle 781 milyon 986 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 6. ili olmayı başaran Gaziantep’in ihracat pazarlarında özellikle Suriye’de dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 35’in üzerinde artış yaşanan Suriye pazarında bu yılın ilk ayında, yüzde 3 artış sağlandı.
Diğer tarafta Irak’ta sınırlı bir gerileme yaşanırken, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya gibi pazarlarda mevcut durumun korunduğu açıklamaları yapılırken Almanya pazarında yaşanan daralmanın ise, Avrupa’daki ekonomik yavaşlamanın ihracata yansımasının somut bir göstergesi olduğu ifade ediliyor.
Özellikle Suriye ihracatındaki artış ile birlikte bölgesel ticaretin yeniden canlanmaya başladığını aktaran Gaziantepli yetkililer Suriye’nin ekonomik normalleşme ve yeniden yapılanma sürecinde Gaziantep’in Türkiye’nin doğal ticaret ve üretim üssü olma potansiyeline sahip olduğuna vurgu yaptı.
Gaziantep’in ihracatının yüzde 50’sinin AB ülkelerine yapıldığına belirten Gaziantepli yetkililer AB ülkelerine yapılan ihracatta artık karbon ayak izi raporunun doğruluğuna bakılmaya başlandığına ve AB standartlarında dijital raporlama yapamayan firmaların sınırda karbon vergisi ödemek durumunda kalabileceklerine dikkat çekti.
Kileci: İhracatta bölgenin lideri Gaziantep
Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatçılarla birlikte küresel pazarlardaki etkinliği artırmayı hedeflediklerini belirterek, ihracat ailesinin her geçen gün büyümesinin bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Kileci, sürdürülebilir ihracat artışının hem istihdama hem de katma değerli üretime önemli katkılar sunduğunu vurguladı.
Kileci, Gaziantep’in Ocak 2026’da gerçekleştirdiği 782,0 milyon dolarlık ihracatla, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan iller arasında 6.sırada yer aldığını ifade etti. Gaziantep’in son 12 aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının %137,4 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Kileci, kentin üretim ve ihracat gücünü istikrarlı şekilde koruduğunu belirtti.
Ocak ayının küresel ve ulusal gelişmelerin yakından takip edildiği kritik bir dönem olduğuna işaret eden Kileci, ihracatçılar açısından çok yönlü planlama, doğru risk yönetimi ve pazar çeşitliliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Değişen ekonomik koşullara uyum sağlayan esnek ve proaktif yaklaşımların ihracat performansını desteklediğini ifade etti.
Yıldırım: Bölgesel ticaret yeniden canlanmaya başladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Yıldırım, Suriye’ye yapılan ihracatın artışına dikkat çekerek şunları söyledi: “2025 yılını 10 milyar 145 milyon 26 bin dolar ihracatla tamamladık.
Tüm küresel belirsizliklere rağmen ihracatımızda geçtiğimiz yıl yüzde 1,5 artış sağlayarak Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 6. ili olmayı başardık. İhracat pazarlarımıza baktığımızda; Irak’ta sınırlı bir gerileme yaşanırken, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya gibi pazarlarda mevcut durumumuzu koruduk.
Almanya pazarında yaşanan daralma ise, Avrupa’daki ekonomik yavaşlamanın ihracatımıza yansımasının somut bir göstergesidir. Özellikle Suriye ihracatımızda geçtiğimiz yıl yüzde 35’in üzerinde artış yaşadık. Yine bu yılın ilk ayında, ocak ayında da yüzde 3 artış sağladık. Bu veri de bölgesel ticaretin yeniden canlanmaya başladığını göstermesi açısından önemlidir. Suriye’de istikrar devam ettikçe bundan şehrimiz de fayda sağlayacaktır.”
Suriye pazarı için “Elbette fırsatlarla birlikte riskler de var” diyen Yıldırım, finansmana erişim, yaptırımlar, hukuki belirsizlikler, sigorta ve tahsilat risklerinin iş dünyasının önündeki temel engeller olduğunu belirtti.
Yıldırım, “Gaziantep, Suriye’nin ekonomik normalleşme ve yeniden yapılanma sürecinde Türkiye’nin doğal ticaret ve üretim üssü olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli hayata geçirirken, aceleci değil; doğru ortaklıklar, doğru projeler ve sağlıklı risk yönetimiyle kalıcı bir yol izlemek en doğru yaklaşım olacaktır” diye konuştu.
Ünverdi: İhracatın %50’lik kısmı AB ülkelerine yapılmakta
Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdamıyla 2026 yılında da ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini söyleyen Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2025 yılının bölgesel sorunlar ve küresel riskler nedeniyle ekonomide güçlüklerle geçen bir yıl olduğunu anımsatarak şunları kaydetti: “Ülkemizde ise enflasyonla mücadele doğrultusunda devam eden parasal sıkılaştırma politikalarından en fazla reel sektör etkilenmiştir.
Maliyet artışları ve yüksek faiz üreticilerimizi çok zorlamıştır. Ancak dezenflasyon sürecinde alınan mesafeyle birlikte Merkez Bankası’nın politika faizindeki indirim kararları 2026 yılı için umut verici olmuştur. Üreten ve ticaret yapan herkesin beklentisi faiz indirimlerinin devam etmesi yönündedir.
Bununla birlikte maliyet artışları nedeniyle rekabette zorlanan ve pazar kayıpları yaşayan ihracatçılarımızın toparlanabilmesi için ihracata yönelik destekler artırılmalı; reeskont kredi hacminde son dönemde yapılan artışlara devam edilmeli, döviz dönüşüm desteği daha basit hale getirilmeli ve miktarı yükseltilmeli, ihracatçıların döviz gelirini bozdurma zorunluluğu tamamen kaldırılmalıdır.”