Gaziantep ihracatına Suriye dopingi

Güneş DOĞDU SOYLU

2025 yılını 10 milyar doların üzerinde ihracatla kapatan Gaziantep’te, 2026 Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 4 düşüşle 781 milyon 986 bin dolar­lık ihracat gerçekleştirildi. Türki­ye’nin en fazla ihracat yapan 6. ili olmayı başaran Gaziantep’in ih­racat pazarlarında özellikle Suri­ye’de dikkat çeken artışlar yaşa­nıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 35’in üzerinde artış yaşanan Suriye pa­zarında bu yılın ilk ayında, yüz­de 3 artış sağlandı.

Diğer tarafta Irak’ta sınırlı bir gerileme yaşa­nırken, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya gibi pazarlarda mevcut du­rumun korunduğu açıklamaları yapılırken Almanya pazarında ya­şanan daralmanın ise, Avrupa’da­ki ekonomik yavaşlamanın ihra­cata yansımasının somut bir gös­tergesi olduğu ifade ediliyor.

Özellikle Suriye ihracatında­ki artış ile birlikte bölgesel tica­retin yeniden canlanmaya baş­ladığını aktaran Gaziantepli yetkililer Suriye’nin ekonomik normalleşme ve yeniden yapı­lanma sürecinde Gaziantep’in Türkiye’nin doğal ticaret ve üre­tim üssü olma potansiyeline sa­hip olduğuna vurgu yaptı.

Gaziantep’in ihracatının yüz­de 50’sinin AB ülkelerine yapıl­dığına belirten Gaziantepli yet­kililer AB ülkelerine yapılan ihracatta artık karbon ayak izi ra­porunun doğruluğuna bakılma­ya başlandığına ve AB standart­larında dijital raporlama yapa­mayan firmaların sınırda karbon vergisi ödemek durumunda kala­bileceklerine dikkat çekti.

Kileci: İhracatta bölgenin lideri Gaziantep

Ocak ayı ihracat rakamlarını de­ğerlendiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koor­dinatör Başkanı Ahmet Fikret Ki­leci, ihracatçılarla birlikte küresel pazarlardaki etkinliği artırmayı hedeflediklerini belirterek, ihra­cat ailesinin her geçen gün büyü­mesinin bölge ekonomisi açısın­dan büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Kileci, sürdürülebilir ihra­cat artışının hem istihdama hem de katma değerli üretime önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Kileci, Gaziantep’in Ocak 2026’da gerçekleştirdiği 782,0 milyon dolarlık ihracatla, Türki­ye genelinde en fazla ihracat ya­pan iller arasında 6.sırada yer al­dığını ifade etti. Gaziantep’in son 12 aylık dönemde ihracatın itha­latı karşılama oranının %137,4 seviyesinde olduğuna dikkat çe­ken Kileci, kentin üretim ve ihra­cat gücünü istikrarlı şekilde ko­ruduğunu belirtti.

Ocak ayının küresel ve ulusal gelişmelerin yakından takip edildiği kritik bir dönem olduğuna işaret eden Ki­leci, ihracatçılar açısından çok yönlü planlama, doğru risk yöne­timi ve pazar çeşitliliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. De­ğişen ekonomik koşullara uyum sağlayan esnek ve proaktif yak­laşımların ihracat performansı­nı desteklediğini ifade etti.

Yıldırım: Bölgesel ticaret yeniden canlanmaya başladı

Türkiye İhracatçılar Mecli­si (TİM) tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını de­ğerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Yıldı­rım, Suriye’ye yapılan ihracatın artışına dikkat çekerek şunla­rı söyledi: “2025 yılını 10 milyar 145 milyon 26 bin dolar ihracat­la tamamladık.

Tüm küresel be­lirsizliklere rağmen ihracatımız­da geçtiğimiz yıl yüzde 1,5 artış sağlayarak Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 6. ili olmayı başar­dık. İhracat pazarlarımıza bak­tığımızda; Irak’ta sınırlı bir geri­leme yaşanırken, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya gibi pazarlarda mevcut durumumuzu koruduk.

Almanya pazarında yaşanan da­ralma ise, Avrupa’daki ekonomik yavaşlamanın ihracatımıza yan­sımasının somut bir göstergesi­dir. Özellikle Suriye ihracatımız­da geçtiğimiz yıl yüzde 35’in üze­rinde artış yaşadık. Yine bu yılın ilk ayında, ocak ayında da yüzde 3 artış sağladık. Bu veri de bölge­sel ticaretin yeniden canlanma­ya başladığını göstermesi açısın­dan önemlidir. Suriye’de istikrar devam ettikçe bundan şehrimiz de fayda sağlayacaktır.”

Suriye pazarı için “Elbette fır­satlarla birlikte riskler de var” di­yen Yıldırım, finansmana erişim, yaptırımlar, hukuki belirsizlik­ler, sigorta ve tahsilat risklerinin iş dünyasının önündeki temel engeller olduğunu belirtti.

Yıldırım, “Gaziantep, Suri­ye’nin ekonomik normalleşme ve yeniden yapılanma sürecin­de Türkiye’nin doğal ticaret ve üretim üssü olma potansiyeli­ne sahiptir. Bu potansiyeli haya­ta geçirirken, aceleci değil; doğ­ru ortaklıklar, doğru projeler ve sağlıklı risk yönetimiyle kalıcı bir yol izlemek en doğru yakla­şım olacaktır” diye konuştu.

Ünverdi: İhracatın %50’lik kısmı AB ülkelerine yapılmakta

Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdamıyla 2026 yılında da ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini söyleyen Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2025 yılının bölgesel sorunlar ve küresel riskler nedeniyle ekonomide güçlüklerle geçen bir yıl olduğunu anımsatarak şunları kaydetti: “Ülkemizde ise enflasyonla mücadele doğrultusunda devam eden parasal sıkılaştırma politikalarından en fazla reel sektör etkilenmiştir.

Maliyet artışları ve yüksek faiz üreticilerimizi çok zorlamıştır. Ancak dezenflasyon sürecinde alınan mesafeyle birlikte Merkez Bankası’nın politika faizindeki indirim kararları 2026 yılı için umut verici olmuştur. Üreten ve ticaret yapan herkesin beklentisi faiz indirimlerinin devam etmesi yönündedir.

Bununla birlikte maliyet artışları nedeniyle rekabette zorlanan ve pazar kayıpları yaşayan ihracatçılarımızın toparlanabilmesi için ihracata yönelik destekler artırılmalı; reeskont kredi hacminde son dönemde yapılan artışlara devam edilmeli, döviz dönüşüm desteği daha basit hale getirilmeli ve miktarı yükseltilmeli, ihracatçıların döviz gelirini bozdurma zorunluluğu tamamen kaldırılmalıdır.”