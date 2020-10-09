Gaziantep'ten 9 ayda 1 milyar 249 milyon dolarlık halı ihracatı

09 Ekim 2020



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, GAHİB üyeleri, yılın 9 ayında gösterdikleri 1 milyar 249 milyon 469 bin dolarlık ihracat performansıyla bu alanda ilk sıradaki yerlerini korurken, halı sektörü bölgede en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.

Bölgeden eylül ayında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 189 milyon 898 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, sektörün, COVID-19 salgını sürecinde hızlanan teknolojik dönüşüme kısa sürede uyum sağladığını bildirdi.

İhracatçıların e-ticaret ve e-ihracat üzerinden dünya pazarlarında daha etkin roller üstleneceklerini belirten Kaplan, bu sürecin, üreticiden tüketiciye uzanacak bir zincirin temelini oluşturacağını ifade etti.

Kaplan, bu dönemde Suudi Arabistan'a ihracatın azaldığına dikkat çekerek, "Suudi Arabistan ihracatında diğer sektörlerde olduğu gibi sektörümüzle ilgili de ciddi sorunlar bulunmaktadır. Sorunların çözümü noktasında girişimlerimiz devam etmektedir" dedi.

Kaynak: AA