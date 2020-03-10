Gemi ve yat sektörü 2020'ye hızlı başladı

10 Mart 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yılın ocak-şubat döneminde ihracat 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı. Söz konusu dönemde sanayi ürünleri ihracatı 22,3 milyar dolar, tarım ürünleri ihracatı 4 milyar dolar ve madencilik ihracatı 612 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Alt sektörlere göre dağılım incelendiğinde, 2 aylık dönemde en yüksek ihracat yaklaşık 5 milyar dolarla otomotiv endüstrisinde gerçekleşti. Bu sektörü, 3,2 milyar dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamuller, 3 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Bu dönemde oransal olarak en çok ihracat artışının görüldüğü alt sektör, yüzde 53 ile gemi ve yat oldu. Yılın 2 ayında bu alanda 256 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye'nin gemi ve yat ihracının 3'te birinden fazlası Norveç'e yapıldı. Bu ülkeye yaklaşık 94 milyon dolarlık gemi ve yat ihraç edilirken, Norveç'i 51 milyon dolarla Lüksemburg, 27 milyon dolarla Rusya ve 17 milyon dolarla İtalya izledi.

Mücevher ihracatı yüzde 28 yükseldi

Ocak ve şubat aylarında oransal olarak en çok ihracat artışının görüldüğü ikinci ürün grubu mücevherler oldu. Mücevher ihracatı, 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 arttı ve 664 milyon doları buldu.

Mücevher ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde ise ilk sırada 191 milyon dolarlık ihracatla Birleşik Krallık yer aldı. Bu ülkeyi 108 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 43 milyon dolarla ABD ve 37 milyon dolarla Hong Kong takip etti.

Yaş meyve ve sebze ihracatında görülen yüzde 26'lık artış ise bu ürün grubunu oransal olarak dış satımın en çok arttığı alt sektörler sıralamasında üçüncü konuma getirdi. Türkiye'den ocak-şubat döneminde gerçekleştirilen 460 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 149 milyon dolarlık kısmı Rusya'ya yapıldı.

Bu dönemde Ukrayna'ya 40 milyon dolar, Romanya'ya 38 milyon dolar ve Irak'a 29 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi.