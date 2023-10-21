Gıda sektöründe dünya çapında iş fırsatları

Artık gıda ihracatçıları, dünyanın dört bir yanındaki gıda ithalatçılarına kolayca ulaşabiliyor ve uluslararası arenada büyüme fırsatlarını değerlendirerek minimum efor ve çabayla tek bir listeden ihracatını arttırıyor ve daha önce ulaşamadığı pazarlara giriyor.

TurkishExporter ve global markası Forie’nin yeni veri hizmeti olan DataBank ile Türk gıda ihracatçıları, dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren potansiyel iş ortaklarına ulaşma fırsatı elde ediyor.

Fındık, un, makarna, balık, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze, şeker ve şekerli mamuller gibi 50’ye yakın gıda sektörünün alt kategorisinde faaliyet gösteren ithalatçı şirketlerinin firma adı, telefon numarası, e-posta ve web site adresleri gibi detaylı bilgiler içeren Excel formatındaki listeler Türk ihracatçısının işini kolaylaştırıyor ve nokta atışı ihracat yapmalarına olanak sağlıyor.

2023 yılı güncel ithalatçı şirket adreslerini ve iletişim bilgilerini içeren bu verilere ulaşmak için demo hesap talep edebilir ve e-ihracat destek uzmanlarından istediğiniz GTIP / HSCODE için liste isteyebilirsiniz.