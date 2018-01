Guatemala pazarı için hırdavat ürünleri talep ediliyor

05 Ocak 2018

Guatemala’dan irtibata geçen bir ithalatçı, kaynak makineleri, elektrotları, kaynak sarf malzemeleri, zımpara ve aşındırıcılar ile güvenlik ekipmanları konusunda çalışabileceği Türk firmalar aradıklarını belirtmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Safety equipments to supply from Turkey to Guatemala

Hello dear,

We are a company importer and distribuitor of welding electrodes, accesories, machines, abrasives and safety equipment to industry since 1988.

We want know og your products with a catalog, prices etc. Any information please send us a email. Tank you.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/380942_safety-equipments-to-supply-from-turkey-to-guatemala

