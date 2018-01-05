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Guatemala pazarı için hırdavat ürünleri talep ediliyor

Guatemala’dan irtibata geçen bir firma, kaynak makineleri, elektrotları, kaynak sarf malzemeleri, zımparalar ve güvenlik ekipmanları konusunda çalışabileceği Türk firmalar aradıklarını belirtmiştir.

Guatemala pazarı için hırdavat ürünleri talep ediliyor
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Guatemala’dan irtibata geçen bir ithalatçı, kaynak makineleri, elektrotları, kaynak sarf malzemeleri, zımpara ve aşındırıcılar ile güvenlik ekipmanları konusunda çalışabileceği Türk firmalar aradıklarını belirtmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Safety equipments to supply from Turkey to Guatemala

Hello dear,
We are a company importer and distribuitor of welding electrodes, accesories, machines, abrasives and safety equipment to industry since 1988.
We want know og your products with a catalog, prices etc. Any information please send us a email. Tank you.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/380942_safety-equipments-to-supply-from-turkey-to-guatemala

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact

hırdavat Guatemala turkishexporter ihracat

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