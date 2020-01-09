Gülle: 2020'de ihracat hedefimiz 190 milyar dolar

09 Ocak 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nın konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gülle, 2020 yılında ihracatta hedefin 190 milyar dolar olduğunu söyledi.



Gülle'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



- Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz.

- Euro/dolar paritesinin ihracatımıza olumsuz etkisi 5 milyar dolar seviyesinde.

- İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor.