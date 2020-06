Gülle: Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerini destekliyoruz

22 Haziran 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM Başkanı İsmail Gülle bugün sanal ortamda açılışı gerçekleştirilen “Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı”nda bir konuşma yaptı.

TİM olarak, İhracatçıların "yeni normale" adaptasyonları noktasında yapılacak olan her tür "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" faaliyetini destekliyoruz diyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı



Gülle, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizde gerçekleştirilen ilk üç boyutlu sanal fuar olma özelliğini taşıyan "Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nda aranızda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Dünya genelinde normalleşme adımları atılmaya devam etse de, birçok sektör pandeminin etkilerini derinden hissetmeye devam ediyor.



Küresel ticarette yaşanan daralmadan sonra yaralarımızı,güvenilir tedarik kabiliyetiyle hızla sarmaya başladık. Türk ihracatçısı, şoklara dayanıklı yapısıyla uluslararası pazarlarda bugün de gücünü kanıtlıyor. Salgın süreci her ne kadar ilk etapta fuarlar ve ticaret heyetlerini sekteye uğratsa da, gerek Bakanlığımız gerekse Meclisimiz, Birliklerimiz ve ihracatçı firmalar değişen şartlara sağladıkları uyum kabiliyetiyle ticaret heyetlerinin ve fuarların sanal ortamda gerçekleştirilmesi için önemli çalışmalar yaptı.



Bilhassa, 2573 sayılı "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı" Sanal fuarcılık sektörü için bir dönüm noktası olarak görüyoruz.

Bu kararda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Bugün ilk kez üç boyutlu olarak Tarım ve hayvancılık makineleri alanında gerçekleştirilen sanal fuar, birçok ilke imza atıyor.



Ayrıca, üç boyutlu deneyiminin yanı sıra, firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü görüşme imkanları sunulması ve dört dilde çeviri hizmeti fuarın maksimum verimle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.



Yine, Ticaret Bakanlığımız desteği ile Orta Anadolu İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen bu fuarın yerli ve milli yazılım kullanılarak gerçekleştirilmesi bizleri gururlandırıyor. Yazılım sektöründe ülkemiz birçok büyük başarıya imza attı ve ilk Unicorn'unu bu sektörden çıkardı. Önümüzdeki dönemde de bu başarılar artmaya devam edecektir, yazılım sektörünün gücüne yürekten inanıyoruz. Bunların yanında, uar stratejik öneme sahip ürünleri kapsaması bakımından da büyük önem taşıyor.



Tarım makineleri 1 milyar doları aşan ihracatıyla, dış ticaret fazlası verdiğimiz ürünler arasında yer alıyor. Yine, tarım ve hayvancılıkta kullanılan birçok makinenin ihracatında son yıllarda dikkate değer bir artış yaşanmış durumda.



Misal, Son 20 yılda traktör ihracatı 29 katına, süt sağma makinesi ihracatı 21 katına, çim biçme makinesi ihracatı ise neredeyse 9 katına çıktı.



Aynı zamanda tarım makineleri, güvenli gıdaya erişimde ve tarımın ilerlemesinde stratejik bir rol oynamaktadır. Tarımda makineleşme sayesinde, bugün daha az insan gücüyle daha verimli üretim mümkün olabiliyor. Önümüzdeki dönemde, tarım makineleri üreticilerimizin inovatif vizyonu ve efektif çalışmalarıyla üretim ve ihracat rakamlarını tıpkı son 20 yılda olduğu gibi katlayacağına yürekten inanıyoruz.



TİM olarak, İhracatçıların "yeni normale" adaptasyonları noktasında yapılacak olan her tür "Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi" faaliyetini destekliyoruz. Bu anlamda yeni dönemde"Sanal fuarlar" gibi "Sanal Ticaret Heyetleri" de ayrı bir önem taşıyor. Ticaret heyetlerini pandemi döneminin zorlu koşullarında dahi, sanal ortamda sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla ilkini Özbekistan'la gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetlerimize Kenya ve Hindistan'la devam ettik.



Önümüzdeki dönemde, gerek ilkleri yaşadığımız bu fuar gibi sanal fuarların gerekse sanal ticaret heyetlerinin sayısı katlanarak artacak.