09 Nisan 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin büyümesinde ihracatın bundan sonra daha fazla pay alması için gerekli önlemlerin önünün açılmasını beklediklerini söyledi.

İzmir’de bir otelde düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) İhracatın Yıldızları Ödül Törenine katılan Gülle, ihracatın Türkiye ekonomisi içindeki öneminin giderek arttığına işaret etti.

Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin, ülke ihracatı içinde başarılı performanslarıyla dikkat çektiğine işaret eden Gülle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yarın açıklayacağı reform paketi içinde ihracatla ilgili önemli desteklerde bulunmasını beklediklerini dile getirdi.

Gülle, ihracatın rekorlar kıra kıra bugünlere geldiğini vurgulayarak, "Reform paketi içinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar üretim ve ihracat olacak. Artık bundan sonra bir şeyin farkındayız. Hiçbir şey dün olduğu gibi olmayacak. Türkiye'nin temelinde, büyümesinde ihracatın bundan sonra daha fazla pay alması için tüm önlemlerin önü açılacak. Bir dönem finans, bir dönem inşaat sektörü ama artık değişmeyen tek gerçek var; üretim ve ihracat. Bundan sonra gün ihracatçıların günü olacak." diye konuştu.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de reform paketinin üreten, ihraç eden firmalara yeni yükler getirmemesini, paketin tekrar büyümede toparlanmayı sağlayacak, enflasyonu düşürecek, ihracatımızı arttıracak tedbirler içermesini beklediklerinin söyledi.

Eskinazi, 2018'de Türkiye'ye 1 dolar dahi olsa kazandıran tüm ihracatçılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerden 56 firmaya ödülleri verildi.

Kaynak: AA