Güney Afrika, espresso kahve makinesi satın alacak

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler listesinde bir yılda 20 sıra birden yükselerek 35'inci sıraya yükselen Güney Afrika, Türkiye ile ikili ticaret hacmini son 10 yılda 1,3 milyar dolar ile 2,4 milyar dolar arasında gerçekleştirdi. Bugün ise özellikle Türk ürünlerinin kalitesine yönelik olumlu bir algının var olduğu Güney Afrika’dan, Türkiye’deki üreticilere bir ithalat talebi daha geldi.

Profesyonel teknisyenlerden oluşan ekibiyle, buzdolabı tamiri, çamaşır makinesi tamiri, fırın tamiri ve bulaşık makinesi tamiri gibi konularda hizmet veren Güney Afrikalı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınladı. Firma ilanında espresso kahve makinesi ve yedek parçaları alacağını belirtti.

15 yılı aşkın deneyimleriyle cihaz onarım konusunda uzmanlaşmış firmanın yayınladığı ithalat ilanını kaçırmak istemeyen makine üreticileri Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Güney Afrika pazarına kolay ihracat

Güney Afrika’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ yayına başladı. Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve daha birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Güney Afrika’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.