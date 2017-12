Güney Afrika pazarı için demir işleme makineleri talep ediliyor

19 Aralık 2017

Güney Afrikalı bir müşteri, inşaatlarda kullanılan demir malzemelerin şantiye sahasında işlenmesinde kullanılan makine ve ekipmanlar ithal etmek istediğini beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

To whom it may concern.

I am looking for a supplier for iron workers from 60 tons up to 150 ton to process angle iron, flat bar, punching, round bar and sqaure bar cropping..

Please send me details of companies.

I already importing profile roll machines from Turkey and guillines and pressbrakes.

Please send me cif prices, johannesburg , south africa

kind regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/375847_building-iron-working-machines-required-in-south-africa

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

