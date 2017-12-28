Güney Afrika pazarı için ofis bölme malzemeleri ithal edecek
Güney Afrikalı firma, asma tavan ve ofis bölümleme malzemeleri konusunda çalışabilecekleri Türk tedarikçiler aramaktadır.
Güney Afrika’dan irtibata geçen bir firma, asma tavan ve ofis bölümleme malzemeleri konusunda çalışabilecekleri Türk tedarikçiler aramaktadır.
Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:
Looking at opportunities for Ceiling and Partition materials that Turkey Exports
https://www.turkishexporter.net/en/Leads/378470_ceiling-and-partition-materials-to-supply-in-south-africa
Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact