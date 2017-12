Güney Afrikalı firma kuru üzüm ithal edecek

27 Aralık 2017

Güney Afrika’da çeşitli malların satışı ile ilgilenen bir firma, kuru üzüm ihracatı ve üretimi gerçekleştiren firmalarla görüşmek istemektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear sir/madam

We are ***** located in Johannesburg SA.

We buy and supply and distribute various products to many countries.

We currently have urgent need for the below products

Golden Raisin

Sultana Dark Raisin

Sultana Light Raisin

Malayer raisins

Please reply if you can supply any of the above products.

Regards

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/378692_sultana-raisin-urgent-buy-inquiry-from-south-africa

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact