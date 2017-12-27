Güney Afrikalı firma kuru üzüm ithal edecek
Güney Afrika firması, kuru üzüm ithal etmek istemekte ve Türk firmalardan fiyat bilgisi talep etmektedir.
Güney Afrika’da çeşitli malların satışı ile ilgilenen bir firma, kuru üzüm ihracatı ve üretimi gerçekleştiren firmalarla görüşmek istemektedir.
Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:
Dear sir/madam
We are ***** located in Johannesburg SA.
We buy and supply and distribute various products to many countries.
We currently have urgent need for the below products
Golden Raisin
Sultana Dark Raisin
Sultana Light Raisin
Malayer raisins
Please reply if you can supply any of the above products.
Regards
https://www.turkishexporter.net/en/Leads/378692_sultana-raisin-urgent-buy-inquiry-from-south-africa
Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact