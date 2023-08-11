Güney Afrika’ya mobilya ihracatında hedef 1 milyar dolar

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ticaret Bakanlığı ve Pretorya Ticaret Müşavirliği'nin desteği ile 2 -5 Ağustos tarihlerinde, Afrika kıtasının en büyük 3’üncü ekonomisine sahip Güney Afrika Cumhuriyeti Johannesburg şehrinde mobilya sektörüne yönelik Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye’nin son üç yılda oturma mobilya faslında toplam ihracatının yaklaşık yüzde 40 arttığını anlatan Gürle, Son 3 yılda Güney Afrika’nın Türkiye’den ‘Oturmaya Mahsus Mobilya’ faslında ithalatında ise yüzde 150 oranında artış olduğunu anlattı.

Son üç yıla bakıldığında Türkiye’den Güney Afrika’ya dişçilik ve berber koltuklarında yüzde 23, bürolarda kullanılan koltuk ve aksam parçalarında yüzde 113, aydınlatma cihazları ve aksam parçalarında yüzde 265 artış meydana geldiğini anlatan Gürle, “Oturmaya mahsus mobilyalarda ve büro mobilyalarında Güney Afrika’nın mobilya ithalatında Türkiye’ye yöneldiğinin görüldüğünü anlattı.

150’ye yakın görüşme gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Pazarlarda Büyüme Stratejisi doğrultusunda ‘Ticaret Heyeti Organizasyonu’nu anlatan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör ise “2 Ağustos’ta şehrin en önemli mobilya merkezi olan Kramerville bölgesi ziyaret edildi.

3 Ağustos’ta 18 Mobilya ihracatçısı firmamızdan 27 temsilcinin katılımı ile b2b toplantıları düzenlendi. Toplam 30 adet Güney Afrikalı Mobilya firması ile 150’ye yakın görüşme yapıldı. 4 Ağustos’ta Güney Afrika’nın en önemli mobilya fuarı Decorex Ziyaret edildi. Aynı zamanda 3 Ağustos günü toplantı gerçekleştirilemeyen firmalar ile kendi ofislerine ve showroomlarına gidilerek görüşmeler yapıldı. Bazı firmalarımız 3 Ağustos günü görüştükleri firmalara ziyaret gerçekleştirdiler” diye konuştu.

Johannesburg Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türkiye ile iş birliğini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaya hazır olduğunu dile getiren Güngör, “Mobilya sektörümüz için Güney Afrika potansiyel yeni bir pazar. Organizasyona katılan firmalarımız bu görüşmelerde ihracata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi. 2022 yılında Güney Afrika’ya yüzde 30 artışla 672 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz bunu orta vadede 1 milyar dolara çıkarmak"dedi.