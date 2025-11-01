Güney Kore ihracatı beşinci ayda da artışını sürdürdü

Güney Kore'de Ekim verilerine göre ihracat artışı bir önceki aya göre yavaşlasa da beşinci kez üst üste artış gösterdi. En büyük katkı yüzde 25,4 artışla 15,7 milyar dolarlık yarı iletken ihracatından geldi.

Gemi ihracatı yüzde 131,2 artarken, petrokimya ürünleri ihracatı yüzde 12,7 yükseldi. Latin Amerika’ya ihracat yüzde 99, Tayvan’a yüzde 46, Rusya ve diğer BDT ülkelerine yüzde 34 arttı.

ABD’ye yapılan ihracat yüzde 16,2 azalırken, Çin’e sevkiyat yüzde 5,1 düştü.

Güney Kore ve ABD, karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 15’e indirirken, otomobil ve yedek parçadaki yüzde 25 vergi oranı aynı kalacak.