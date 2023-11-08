Güney Kore şirketleri Türkiye'ye 'göz kırptı'

Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştirilen Kore Yatırım Zirvesi 2023 etkinliği, başta teknoloji olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların buluşmalarına ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesine imkan sağladı.

Zirvede, uluslararası işbirlikleri de ele alınırken Türk firmalarla yatırım ortaklıkları, konuşulan konular arasında yer aldı.

Gwangju Serbest Ekonomik Bölgesi Otoritesi Yatırım Destekleme Departmanı Yöneticisi Oh Juno, şehirlerinde Kia ve Hyundai gibi iki büyük otomotiv şirketi bulunduğunu, amaçlarının benzin veya gazla çalışan otomobilleri çevreye duyarlı hale getirmek olduğunu söyledi.

'Türk şirketleriyle görüşebiliriz'

Geliştirdikleri teknoloji sayesinde bu otomobilleri elektrikli arabalara dönüştürdüklerini belirten Oh, Türkiye'nin de bu alana yatırım yaptığını duyduklarını ancak şu ana kadar kendilerine gelen bir firma olmadığını bildirdi. Oh, "Türk firmalarla da bilgi birikimlerimizi paylaşarak işbirliği yapmaya hazırız. Eğer şehrimize gelirlerse kendilerine yardımcı oluruz ve istedikleri şirketlerle görüştürebiliriz." dedi.

Oh, Gwangju'nun otomotiv, enerji ve yapay zeka gibi alanlardaki çalışmalarla öne çıktığını, Samsung'un da aralarında olduğu dünyaca ünlü firmalara ev sahipliği yaptığını anlattı.

Yeni pazar arayışı

Zentry firmasının Baş İşletme Görevlisi Chang Alan da yaşlı evcil hayvanların sağlık durumlarının takip ediliği 'Dolittle' ürününü İspanya, Hindistan ve ABD pazarlarına sattıklarını aktararak, "Pazar payımızı genişletmeyi ve Türkiye'de de faaliyet göstermeyi isteriz. Türk firmalarla işbirliğine hazırız." dedi.