Güneydoğu, 8 ayda 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

02 Eylül 2020

Yaptığı yazılı açıklama ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yılın ilk 8 ayındaki ihracat performansını değerlendiren Güneydoğu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ağustos ayında bölgeden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik artışla 723 milyon 221 bin dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Fikret Kileci, bu yılın 8 ayında yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 5 milyar 540 milyon 910 bin dolar olduğunu belirtti. Bunda en büyük etkenin COVID-19 salgını olduğunu vurgulayan Kileci, toparlanma sürecinin devam ettiğini, ilerleyen süreçte daha iyi yerlere geleceklerini ve kayıpları telafi edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA