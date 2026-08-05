Güneydoğu ihracatta katma değerle büyüyecek
Güneydoğu Anadolu’nun ihracatı temmuzda yüzde 19,3 artışla 1,2 milyar dolara, yılın ilk yedi ayında 7,1 milyar dolara ulaştı. Gaziantep’in ihracatı da 1 milyar doları aşarken, iş dünyası artışın daha yüksek katma değerle desteklenmesini istiyor.
Güneş DOĞDU SOYLU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden temmuz ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirilirken, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 19,3 oranında değişim kaydedildi. Gaziantep'in ise temmuz ayı ihracatı ise 1,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Yılın ilk yedi ayında bölge ihracatı 7,1 milyar dolara, Gaziantep'in ihracatı ise 6,0 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde hububat, tekstil ve halı sektörlerinde ihracat artışı dikkat çekerken, kuru meyve sektöründe ise farklı bir seyir izlendi. Bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkeler ve öne çıkan ürün grupları, Güneydoğu Anadolu'nun uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu koruduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Gaziantep’te temmuz ayı ihracatının yüzde 17 artmasını memnuniyet ile karşılanırken, kent yetkilileri bu ihracat artışının katma değerli üretim ile artmasının hedeflendiğini ifade ettiler.
Akcan: Değişen dinamiklere ayak uydurmalıyız
GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, küresel ticarette yaşanan dönüşüme ve uluslararası pazarlardaki rekabet koşullarına dikkat çekerek ihracatçıların değişen koşullara uyum sağlayabilmesi için yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Birlikler tarafından düzenlenen faaliyetlerin firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına, mevcut pazarlardaki etkinliğini artırmasına ve farklı pazarlara açılmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Akcan, ihracatın sürdürülebilir büyümesi için sektör temsilcileriyle birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Küresel ticarette yaşanan güncel gelişmeleri de değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, ABD pazarında uygulamaya alınan yeni vergi düzenlemelerinin hem bölge hem de Türkiye ihracatı açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Söz konusu düzenlemelerin ihracatçıların maliyetleri üzerinde ilave yük oluşturabileceğine dikkat çeken Akcan, değişen küresel ticaret koşullarına uyum sağlayacak adımların önemine vurgu yaptı.
Gaziantep’in aylık ve dönem ihracatında 6’ncı sırada olduğu bilgisini veren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ihracat bedellerine yönelik satış yükümlülüğünde geçici uygulamanın süresinin uzatıldığına dikkati çekerek, iş dünyasının öncelikli beklentisinin Merkez Bankası’na döviz bozdurma zorunluluğun kaldırılması olduğunu söyledi.
Ünverdi, ticaret yapmanın güçleştiği bir ortamda halihazırda yüzde 35 olan döviz bozdurma zorunluluğunun kaldırılasının ihracatçının elini rahatlatacağını ve dış ticarete olumlu etkilerinin olacağını ifade etti.
Artan girdi maliyetleri, savaşın etkisiyle küresel ticarette sürekli değişen koşullar ve sanayici için en büyük sorun haline gelen yüksek faiz konusunun devam ettiğinin altını çizen Ünverdi, bunun üzerine bir de ABD tarafından ülkemize yönelik yüzde 12,5 oranında ilave vergi uygulanmasının sanayicilerin rekabet gücünün kırılması anlamına geldiğini dile getirdi. Gaziantep’ten yapılan ihracatta Irak’tan sonra ikinci sırada ABD’nin yer aldığını ve tekstil sektörünün en önemli pazarlarından birisinin de ABD olduğuna vurgu yapan Ünverdi, maliyetler sebebiyle dış pazarda güçlük yaşayan sektörün ek vergi şokuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Yıldırım: İhracat artışını katma değerle güçlendirmeliyiz
Küresel ekonomideki belirsizliklere, talep daralmasına ve zorlu piyasa koşullarına rağmen Gaziantep’in üretmeye, ihracat yapmaya ve ülkemize değer katmaya devam ettiğini söyleyen Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracatın miktarı kadar katma değer ve firmalara sağladığı kazancın da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
TÜİK’in dış ticaret endekslerinin bu konuda önemli bir tablo ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:“2025 yılında ihracat birim değer endeksi yüzde 5,2 artarken ihracat miktar endeksi yüzde 0,7 geriledi. Yani ihracattaki tutar artışının önemli bir bölümü, daha fazla ürün satılmasından değil; fiyat artışlarından ve ihraç edilen ürünlerin bileşimindeki değişimden kaynaklandı. Başka bir ifadeyle daha yüksek tutarda ihracat yapmamız, her zaman daha fazla ürün ihraç ettiğimiz veya ihracatçımızın daha fazla kazandığı anlamına gelmiyor. İhracat artışını katma değerle güçlendirmeliyiz.”
Gaziantep’in mevcut potansiyelinin çok daha yüksek ihracat seviyelerine ulaşabilecek güçte olduğunu dile getiren Yıldırım; uygun finansman imkânlarının genişletilmesi, üretim maliyetlerini azaltacak desteklerin artırılması, yeni pazarlara erişimin kolaylaştırılması ve katma değerli üretimi teşvik edecek politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.