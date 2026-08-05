Güneydoğu ihracatta katma değerle büyüyecek

Güneş DOĞDU SOYLU

Güneydoğu Anadolu Böl­gesi'nden temmuz ayın­da 1,2 milyar dolar ihra­cat gerçekleştirilirken, geçen yı­lın aynı ayına göre ihracatta yüzde 19,3 oranında değişim kaydedildi. Gaziantep'in ise temmuz ayı ihra­catı ise 1,0 milyar dolar olarak ger­çekleşti.

Yılın ilk yedi ayında böl­ge ihracatı 7,1 milyar dolara, Ga­ziantep'in ihracatı ise 6,0 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde hu­bubat, tekstil ve halı sektörlerinde ihracat artışı dikkat çekerken, ku­ru meyve sektöründe ise farklı bir seyir izlendi. Bölgeden en fazla ih­racat yapılan ülkeler ve öne çıkan ürün grupları, Güneydoğu Anado­lu'nun uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu koruduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Gaziantep’te temmuz ayı ihra­catının yüzde 17 artmasını mem­nuniyet ile karşılanırken, kent yetkilileri bu ihracat artışının kat­ma değerli üretim ile artmasının hedeflendiğini ifade ettiler.

Akcan: Değişen dinamiklere ayak uydurmalıyız

GAİB Koordinatör Başkanı Me­te Akcan, küresel ticarette yaşa­nan dönüşüme ve uluslararası pazarlardaki rekabet koşulları­na dikkat çekerek ihracatçıların değişen koşullara uyum sağlaya­bilmesi için yürütülen çalışmala­rın aralıksız sürdüğünü ifade et­ti.

Birlikler tarafından düzenle­nen faaliyetlerin firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına, mev­cut pazarlardaki etkinliğini artır­masına ve farklı pazarlara açıl­masına önemli katkılar sundu­ğunu belirten Akcan, ihracatın sürdürülebilir büyümesi için sek­tör temsilcileriyle birlikte çalış­maya devam ettiklerini söyledi.

Küresel ticarette yaşanan güncel gelişmeleri de değerlendiren GA­İB Koordinatör Başkanı Mete Ak­can, ABD pazarında uygulamaya alınan yeni vergi düzenlemele­rinin hem bölge hem de Türki­ye ihracatı açısından dikkatle ta­kip edilmesi gerektiğini ifade et­ti. Söz konusu düzenlemelerin ihracatçıların maliyetleri üze­rinde ilave yük oluşturabileceği­ne dikkat çeken Akcan, değişen küresel ticaret koşullarına uyum sağlayacak adımların önemine vurgu yaptı.

Gaziantep’in aylık ve dönem ihracatında 6’ncı sırada olduğu bilgisini veren Gaziantep Sana­yi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ihracat bedellerine yönelik satış yüküm­lülüğünde geçici uygulamanın süresinin uzatıldığına dikkati çekerek, iş dünyasının öncelikli beklentisinin Merkez Bankası’na döviz bozdurma zorunluluğun kaldırılması olduğunu söyledi.

Ünverdi, ticaret yapmanın güç­leştiği bir ortamda halihazırda yüzde 35 olan döviz bozdurma zo­runluluğunun kaldırılasının ih­racatçının elini rahatlatacağını ve dış ticarete olumlu etkilerinin olacağını ifade etti.

Artan girdi maliyetleri, savaşın etkisiyle küresel ticarette sürekli değişen koşullar ve sanayici için en büyük sorun haline gelen yük­sek faiz konusunun devam etti­ğinin altını çizen Ünverdi, bunun üzerine bir de ABD tarafından ül­kemize yönelik yüzde 12,5 ora­nında ilave vergi uygulanmasının sanayicilerin rekabet gücünün kırılması anlamına geldiğini di­le getirdi. Gaziantep’ten yapılan ihracatta Irak’tan sonra ikinci sı­rada ABD’nin yer aldığını ve teks­til sektörünün en önemli pazarla­rından birisinin de ABD olduğuna vurgu yapan Ünverdi, maliyetler sebebiyle dış pazarda güçlük ya­şayan sektörün ek vergi şokuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yıldırım: İhracat artışını katma değerle güçlendirmeliyiz

Küresel ekonomideki belirsiz­liklere, talep daralmasına ve zorlu piyasa koşullarına rağmen Gazi­antep’in üretmeye, ihracat yap­maya ve ülkemize değer katmaya devam ettiğini söyleyen Gazian­tep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracatın mik­tarı kadar katma değer ve firma­lara sağladığı kazancın da dikka­te alınması gerektiğini vurguladı.

TÜİK’in dış ticaret endeksle­rinin bu konuda önemli bir tablo ortaya koyduğunu belirten Yıldı­rım, değerlendirmesini şöyle sür­dürdü:“2025 yılında ihracat bi­rim değer endeksi yüzde 5,2 ar­tarken ihracat miktar endeksi yüzde 0,7 geriledi. Yani ihracat­taki tutar artışının önemli bir bö­lümü, daha fazla ürün satılma­sından değil; fiyat artışlarından ve ihraç edilen ürünlerin bileşi­mindeki değişimden kaynaklan­dı. Başka bir ifadeyle daha yüksek tutarda ihracat yapmamız, her zaman daha fazla ürün ihraç et­tiğimiz veya ihracatçımızın daha fazla kazandığı anlamına gelmi­yor. İhracat artışını katma değer­le güçlendirmeliyiz.”

Gaziantep’in mevcut potansi­yelinin çok daha yüksek ihracat seviyelerine ulaşabilecek güçte olduğunu dile getiren Yıldırım; uygun finansman imkânlarının genişletilmesi, üretim maliyetle­rini azaltacak desteklerin artırıl­ması, yeni pazarlara erişimin ko­laylaştırılması ve katma değerli üretimi teşvik edecek politikala­rın hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.