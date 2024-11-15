Güneydoğu'dan 2024 yılının ilk 10 ayında yapılan ihracat hacmi 2,8 milyar doları aştı

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri (GAİB), yılın 10 ayında 2 milyar 806 milyon 954 bin dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihraç etti. Bölgeden ekim ayında 76,7 bin ton makarna, 31,4 bin ton ayçiçeği yağı, 13 bin tonun üzerinde bisküvi ve gofret ile çikolata ve kakao içeren ürün ihraç edildi. Ekim ayı ihracatı 291 milyon dolara ulaştı.

Yılın 10 ayında toplam ihracatın 120 bin tona yaklaştığı tatlı, bisküvi, gofret, çikolata ve kakao içeren ürünlerin bölgeye getirisinin 430 milyon doları bulduğuna dikkat çeken GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu:

"Bu ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları şu sıralar 3,5 ila 4 dolar arasında değişiyor ve maddi getirisi yıldan yıla daha da artıyor. Biz, hızlı tüketime uygun bu raf ürünlerinin imalatında yıldız markalara ev sahipliği yapan ve bu ürünlerden yılda 500 milyon dolara yakın ihracat geliri elde eden bir bölgeyiz" açıklamalarında bulundu.