Güneydoğu'dan ihracat arttı

01 Ekim 2017

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 5 milyar 880 milyon 132 bin dolarlık ihracatın kayda alındığını belirtti.

Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 54 payla öne çıktığını vurgulayan Çıkmaz, şöyle devam etti:

"AB ülkeleri yüzde 18,5 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 10,4 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. 187 ülkeye ihracat gerçekleştirildi, bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Belçika bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Dünyanın 187 ülkesinde var olmak bizim için gurur vesilesidir. Bu ülkelerde Türk menşeili ürünleri görmenin ve Türk markalarının farklı pazarlarda varlığına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı pazar arayışlarımız devam ediyor. Pazar analizleri yapıyoruz, markalarımızın her yerde olması için çalışıyoruz."

Çıkmaz, halı, kumaş, iplik, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir çelik mamulleri, dış giyimle diğer gıda müstahzarlarının bölgeden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğunu kaydetti.

"Bölgenin lokomotifi" olarak tanımladığı Gaziantep'in de eylül ayında 522 milyon 745 bin dolarlık ihracat yaptığını belirten Çıkmaz, ocak-eylül döneminde de 4 milyar 787 milyon 316 bin dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci ili konumundaki yerini koruduğunu belirtti.

Kaynak: AA