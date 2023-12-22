Günün ihracat fırsatları şimdi Forie’de

Günümüz çağında teknolojinin ilerleyişi ve sanal dünyanın sınırsız imkanları, ticaretin temellerini doğrudan değiştiriyor. Bünyesinde inşaat, gıda, tekstil, ambalaj, kimya gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalara hizmet veren TurkishExporter, verdiği hizmetlerle bunun en iyi örneği konumundadır.

Bugüne kadar birçok firmanın yüzünü güldüren TurkishExporter, ticaretteki bu etkin rolüyle ticarette standartlarını en yükseğe koyan, gözünü yükseklere çeviren tüm ihracatçılara kucak açıyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ilanlar yayınlayan ticaretin sanal gücü TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı.

Bu potansiyel fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımınızda 10 kredi hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

-Rusya firması elektrikli kombi ve kalorifer kazanları ithal etmek istiyor.

-BAE firması çiller ve hava şartlandırma sistemleri ithal etmek istiyor.

-Mısırlı firma mantar kültürleri ithal etmek istiyor.

-Hollanda müşterisi burkini çeşitleri fason ürettirmek istiyor.

-Hindistanlı firma hazır giyim ürünleri ithal etmek istiyor.

-Cezayirli müşteri ekmek ve lavaş çeşitleri ithal etmek istiyor.

-Özbekistan müşterisi muz ithal etmek istiyor.

-Suudi Arabistan firması konserve gıda ve domates salçası ithal etmek istiyor.

-Malili müşteri otomotiv yağ filtreleri ithal etmek istiyor.

-Nijerya firması paslanmaz çelik gıda kimyasalı kamyon tankerleri ürettirmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.