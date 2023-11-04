Gürcistan, araç dezenfeksiyon sistemi ithal edecek

Türkiye ve Gürcistan'ın coğrafi konumları, her iki ülkeye de pek çok fırsat sunmaktadır. Bu fırsatlardan en öne çıkanı ise ticaret. Ankara ve Tiflis, sınır komşusu olmanın getirdiği avantajı kullanarak, iki ülkenin ekonomilerine büyük bir ivme kazandırmak istiyor.

İkili ticari ilişkilerin grafiği iyi olan Gürcistan'dan TurkishExporter'a gelen bir alım ilanında Gürcistanlı firma, araç dezenfeksiyon sistemi firmaları ile görüşmek istedi.

Bu ithalatçı ile iletişime geçmek isteyen ilgili firmalar, Forie uygulamasını mağazalardan indirerek ücretsiz bir şekilde alım ilanını okuyabilir.