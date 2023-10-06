Gürcistan, dizel jeneratör yedek parçaları satın alacak

Gürcistan, en büyük ithalatçısı Türkiye’den bu kez de dizel jeneratör yedek parçaları tedarik etmek için e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım bıraktı. İlanlarında dizel jeneratör yedek parçaları ithal etmek istediklerini söyleyen Gürcistan merkezli firma, iletişime geçen Türk ihracatçı firmalarla yedek parçaların listesini paylaşacağını ekledi. Bu ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Türkiye 1.sırada

10,03 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 111. büyük ithalatçı ülkesi konumunda olan Gürcistan, Türkiye’den 2,06 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Gürcistan’ın en büyük ithalatçı ülkesi konumunda.

GTİP Kodu 8502 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 8502 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 8502 – Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri: - Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları: