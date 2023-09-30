Gürcistan pazarı Türk ıslak mendil üreticilerine kapılarını açıyor

Gürcistan, e-ihracat platformu TurkishExporter’a yazdığı alım ilanıyla Türkiye’den hızlı ve pratik hijyenik çözümlerden biri olan ıslak mendil ithal edeceklerini söyledi.

Web sitesi bilgilerine göre Hollanda merkezli, 4 kıtada ve 48 ülkede faaliyet gösteren süpermarket zinciri firma, Gürcistan’a gönderilmek üzere ıslak mendil ithalatları için Türk ıslak mendil üretici firmaları arıyor. Bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Gürcistan’a kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir ticaret kaynağı olan “Forie Databank”, Gürcistan pazarına ihracat için son derece değerli. Bu kaynak, ithalatçılar, toptancılar ve mağazalarla bağlantı kurmayı kolaylaştırırken, istediğiniz sektördeki potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olur. Gürcistan ülkesine ait verileri buradan inceleyebilirsiniz.

Eğer sektörünüzle ilgili veriler eksikse, TurkishExporter / Forie platformundaki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek eksik bilgileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyeleriyseniz GTIP / HSCODE ile konşimento verilerine de erişim sağlayabilirsiniz. “Forie Databank”, Türk iş dünyasının Gürcistan pazarında daha fazla fırsat yakalamasına yardımcı olan önemli bir kaynak.