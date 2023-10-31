Gürcistan'daki 5 yıldızlı otel, çelik raf ithal edecek

Gürcistan, dünya sıralamasında 111. sırada yer alarak 10 milyar dolarlık ithalat hacmiyle dikkat çekiyor. Türkiye, Gürcistan'ın en büyük ithalat kaynağı olarak öne çıkıyor ve yılda 2 milyar dolarlık ihracatla bu ilişkiyi sürdürüyor.

Bu güçlü ticaret bağları, TurkishExporter gibi önemli ticaret platformlarında da yankı buluyor. Platform, her gün 400'den fazla önemli ihracat fırsatını duyuruyor ve Gürcistan'dan gelen talepler de her sektörden ihracatçıya hitap ediyor.

Bugün de raf sektörünü ilgilendiren bir alım ilanı yayınlayan TurkishExporter, farklı ülkelerde 10'dan fazla otel işletmeciliği yapan bir şirketin, Türkiye'den Gürcistan'daki otelinin deposu için çelik raflar satın almak istediğini duyurdu.

İlandaki firmanın iletişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter’ın kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor. Forie mobil ihracat uygulamasını ilk kez indirecek firmalar kendilerine sağlanan 10 kredi bu talebi görebiliyor.