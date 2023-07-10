Gürcistan’dan dikkat çeken bebek bezi talebi

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Türkiye 6. sırada yer alıyor

Dünya Ticaret Örgütü’nden elde edilen verilere göre 2022 yılında global ölçekte toplam 16,7 milyar dolarlık bebek bezi ihracatı gerçekleştirilmiştir. Türkiye bebek bezi ihracat listesinde 876 milyon dolarlık payıyla 6. sırada yer alıyor.

254 Milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Türkiye, geçtiğimiz yıl Irak’a 254 milyon dolar bebek bezi ihraç etti. Ülkemizin ihracat listesinde 35 milyon dolarla Gürcistan’da yer alıyor.

Ürdün, söz konusu sektörde 41,5 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. Türkiye’nin Ürdün bebek bezi sektöründe %50’nin üzerinde payı bulunuyor.

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