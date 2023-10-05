Gürcistan’dan tatlı talep: jelibon ithal edecekler

Her yaştan insanın sevgisini kazanan tatlı atıştırmalık jelibon alım talebi bugün TurkishExporter’da yayınlandı. Büyük miktarlarda sipariş vereceğini söyleyen Gürcistan firması, Türk üreticilerle görüşecek. İlanda yer alan ithalatçı firma ile görüşmek isteyen Türk üreticiler Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilirler. Eğer TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, Forie destek ekibi bu ilanı görebilmeniz erişim hakkı sağlıyor.

Türkiye 1.sırada

Gürcistan, 10,03 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 11. ithalatçı ülkesi. Türkiye bu ülkenin tedarikçi ülkeleri listesinde 2,06 milyar dolar ile 1. sırada yer alıyor.

GTİP Kodu 1704 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 1704 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil): Bir üst kategorisi GTİP:17 – Şeker ve şeker mamulleri.