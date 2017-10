Gürcistanlı müteahhit izolasyonlu bina camı satın almak istiyor

31 Ekim 2017

Gürcistan’dan yazan lider bir yapı ve inşaat müteahhit firması, mevcut bir projeleri için 10.000 m2 miktarda izolasyonlu camlar satın almak istediklerini belirterek fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

To whom it may concern, Dear Sir, Madame,

I am a Foreign Procurement Manager in ***** LTD which is one of the leading, building and constructing company in our Region Georgia, Tbilisi.

We need to puchase standard Insulating Glass Units glass 10.000 sq.m for the current project, I have no more specifications yet. Please tell me the price for 1sq.m. IGU glass.

Thank you in advance

Sophie

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/373338_igu-glass-10000-sqm-needed-for-a-project-in-georgia

